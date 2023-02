Sophie Codegoni, il pancino cresce: «La mia bambina è grande come una papaya»

di Redazione web

Sophie Codegoni è incinta della sua prima bambina, Celine, che nascerà tra qualche mese. L'influencer posta moltissime storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta come sta procedendo la sua gravidanza. Sophie è molto felice e dice che questo è uno dei periodi più magici della sua vita. Nonostante sia incinta la modella continua a fare tutto ciò che desidera: ad esempio, alcune sere fa era in discoteca con il compagno Alessandro Basciano.

La gravidanza di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è al settimo mese di gravidanza e il suo pancino continua a crescere. L'influencer ha raccontato ai suoi follower che non riesce più ad indossare quasi nulla dal suo guardaroba: gli unici indumenti che ancora le vanno bene sono le tute oppure i pantaloni di Alessandro Basciano. La coppia darà il benvenuto alla loro bambina nella primavera prossima e i due sono davvero emozionati di diventare genitori.

La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno ormai coppia fissa da due anni. Il loro amore è nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip nella quale hanno convissuto diversi mesi. Dopo la loro uscita dal reality, Sophie e Alessandro non si sono più separati.

