Sophie Codegoni, Alessandro Basciano le scrive continuamente 'ti amo'. Lei posta gli screen: «Sono fortunata»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più innamorati che mai. L'influencer ha postato nelle proprie storie Instagram i messaggi che il compagno le ha inviato a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro e commossa ha scritto: «Sono fortunata ad averti». I due si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e fanno coppia fissa da circa un anno, a breve diventeranno genitori della piccola Celine.

Sophie Codegoni e Ale Basciano e la proposta di matrimonio: «Ecco quanto è costato l'anello»

Sophie Codegoni, in casa sembra scoppiata una bomba: «Perché mi invento queste cose?»

Sophie Codegoni, incinta al settimo mese, confessa: «Mi dissero che avrei avuto difficoltà ad avere figli»

La storia Instagram di Sophie Codegoni

In una delle sue ultime storie Instagram Sophie Codegoni ha postato uno screenshot preso dal suo smartphone in cui compaiono una serie infinita di messaggi con scritto «Ti amo». Il compagno Alessandro Basciano ha dato il buongiorno così all'influencer che commossa ha detto di essere davvero felice di avere accanto a sé un uomo come lui. Da quando Sophie e Alessandro stanno insieme, sono diventati inseparabili: i due sono andati a convivere subito dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello, luogo in cui si sono conosciuti.

Sophie e Alessandro presto genitori

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno genitori delle loro bambina Celine, tra qualche mese. L'influencer, proprio qualche giorno fa ha detto di essere entrata nel settimo mese di gravidanza e nelle scorse ore ha condiviso alcune storie in cui spiegava di essere davvero stanca dopo avere effettuato alcuni esami di routine.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA