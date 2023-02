Sophie Codegoni, incinta al settimo mese, confessa: «Mi dissero che avrei avuto difficoltà ad avere figli»

di Redazione web

Sophie Codegoni al settimo mese di gravidanza confessa di non essere ancora pronta all'arrivo del bambino. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip che diventerà mamma tra qualche mese, ha spiegato di essere indietro con i preparativi e poi ha svelato ai suoi followers degli aspetti molto intimi della sua gravidanza. Sophie ha spiegato che le era stato detto che non sarebbe stato facile per lei avere dei bambini, poi le cose sono andate diversamente.

La confessione

Ammette che quando ha scoperto di essere incinta era scioccata: «Io ero più sconvolta di lui, ero bianca cadaverica e pietrificata. Io spesso gli facevo gli scherzi e lui non ci ha creduto. È stato un momento di confusione perché non ce lo aspettavamo. Non perché non sapessi come nascono i figli, lo dico prima che parte la polemica. Io però già lo sapevo avevo un sacco di problemi alle ovaie, ovaio policistico». Sophie racconta anche di aver fatto una visita dopo la partecipazione al realiti: «Poi feci una visita dal ginecologo e mi disse che avrei avuto problemi ad avere figli. Poi Sentendo dei consigli mi avevano detto di smettere la pillola perchè ci avrei messo del tempo ad avere bambini».

La lieta notizia

Non è stato un momento facile visto che la Codegoni ha sempre detto di voler diventate mamma da giovane: «Io avevo voglia di diventare mamma giovane, ma non pensavo così giovane e così in fretta. Poi ho avuto due settimane di ritardo, io ero abituata con il mio ciclo, ma quando ho fatto il test ci ho messo due giorni a realizzare». La lieta notizia quindi è arrivata e anche prima del previsto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 15:27

