Sophie Codegoni, forma smagliante al settimo mese: «Aiutooo, sto volando»

Al settimo mese è perfetta. Sophie Codegoni attende una bambina da Alessandro Basciano e, com'è solita fare, aggiorna i fan giorno per giorno sul suo percorso verso il parto. Nelle sue stories, l'ex gieffina ha pubblicato delle foto davanti allo specchio con una tuta ginnica e il pancio completamente scoperto. «Panciona. Ieri sono entrata nel 7 mese. Aiutooo sto volando» scrive sotto le foto. Ma è impossibile non notare la forma smagliante in cui si mostra Sophie, che sembra non aver preso neanche un chilo in questi mesi. Gambe snelle, fisico asciutto e capelli lisci: sembra che Sophie stia vivendo una gravidanza perfetta.

Eppure lei stessa ha dichiarato che il pancione si sia ingrandito improvvisamente e vede il suo fisico cambiare ogni giorno. La compagna di Alessandro Basciano, sempre più felice e raggiante in attesa del suo primo figlio, non esita a mettere in mostra sul suo profilo Instagram il pancino ben visibile. E lo fa con dichiarazioni choc, come quella di un qualche tempo fa quando ha scritto: «Ragazze questa notte mi è esplosa la pancia. Vi giuro, è grande il doppio del solito» ha detto Sophie aggiungendo una emoticon con la risata.

La ripresa

La fidanzata di Alessandro Basciano ha spiegato nei giorni scorsi di essere stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi al rene. Il dolore era diventato insopportabile, per cui l’ex gieffina è dovuta correre in ospedale per fare un’ecografia. All'influencer è stato consigliato di condurre una vita più tranquilla, senza stress, perché anche se le coliche non sono troppo gravi, se non si presta attenzione potrebbero durare fino alla fine della gravidanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 17:16

