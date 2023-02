Aurora Ramazzotti, urgenza pre parto? L'indizio che fa discutere...

«Non lo so cosa mi sono messa» scrive Aurora Ramazzotti in una story muta mentre è in macchina e guarda la fotocamera del cellulare. Piumino oversize, cappello di lana, occhiali da sole celesti: dove starà andando? Che sia arrivato il grande momento? La figlia di Michelle Hunziker è al nono mese di gravidanza e proprio a febbraio è previsto il parto. La story fa sospettare i fan: Aurora sta andando in ospedale con urgenza? perchè si è messa i primi vestiti trovati in casa?

Insieme al compagno Goffredo Cerza, Aurora darà alla luce un bambino e i nonni, Michelle ed Eros, sono in trepidante attesa.

Lo stop

Proprio nei giorni scorsi, Aurora era sparita dai sociale suscitando curiosità nei fan. Dopo poco tempo, la figlia di Michelle Hunziker è tornata attiva sui social per comunicare ai follower il motivo della sua assenza: «Sono un po' di giorni che non ho molta energia...». Ma cosa era successo? «Inizio ad avere qualche segno di affaticamento», ha esordito la figlia di Eros Ramazzotti spiegando ai fan come sta trascorrendo questi ultimi giorni, sempre più vicina al parto. Nel mese di febbraio l'influencer è entrata, infatti, nell'ottavo mese di gravidanza e le stanchezze fisiche cominciano a farsi sentire.

La positività

Aurora, nonostante le difficoltà della gravidanza, ha sempre mostrato sempre col sorriso e orgogliosa del percorso che sta facendo: «Ogni momento è una scoperta in questo percorso e sto imparando a gestire anche questa nuova fase. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile», ha concluso Aurora, che dopo questo piccolo momento di confessione intima ha condiviso con i fan gli aggiornamenti di queste ultime giornate.

