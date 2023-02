​Sophie Codegoni, ecografia "dispettosa". E lancia la frecciatina ad Alessandro Basciano

di Redazione web

Sophie Codegoni ha raccontato ai suoi numerosi follower su Instagram come è andata l'ultima ecografia che ha effettuato. L'influencer sta tenendo aggiornati i suoi fan su come procede la sua gravidanza (che dovrebbe avere il termine fissato ad aprile). Sophie e il compagno Alessandro Basciano non vedono l'ora di diventare genitori e di stringere la loro bambina Celine.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha descritto la sua ultima ecografia di controllo, come molto movimentata. L'influencer ha infatti filmato il monitor in cui si vede chiaramente che la bambina si muove e proprio per questo ha reso difficile lo svolgimento della visita di routine. Sophie ha scritto: «Oggi ci ha fatto tribolare, continuava a muoversi e nascondersi. Non riuscivamo a vedere nulla» con tanto di emoticon dispiaciute. La modella ha poi lanciato una frecciatina al compagno Alessandro Basciano e ha scritto: «Dispettosa come te», aggiungendo la faccina con le lacrime dalle risate.

Futura mamma

I follower di Sophie Codegoni non vedono l'ora di vedere la sua bambina Celine, una delle nasciture più attese sui social. L'influencer e il compagno Alessandro Basciano hanno sempre tenuto aggiornati i fan sul proseguo della gravidanza e amano condividere storie in cui chiedono consigli utili a chi è già genitore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 11:01

