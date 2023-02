Sophie Codegoni compra elettrodomestici «per arredare un angolo di casa». E Alessandro Basciano impazzisce

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno preparando a diventare genitori ma nel frattempo pensano anche a risistemare l'arredamento della propria casa. L'influencer però, starebbe facendo perdere la pazienza al compagno: avrebbe infatti, ordinato online diversi elettrodomestici solo per sistemarli in un angolo preciso dell'abitazione e non per metterli un po' ovunque. La reazione dei follower è davvero divertente.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni posta spesso sul proprio profilo Instagram storie in cui racconta la sua quotidianità, sia per quanto riguarda i nuovi progetti lavorativi, sia per ciò che ha a che fare con la sua vita privata. In una delle ultime storie che ha pubblicato racconta un divertente siparietto con il compagno Alessandro Basciano. L'influencer ha acquistato una serie di elettrodomestici (tostapane, distributore di cereali, macchinetta del caffè) per sistemare il suo "angolino della colazione". Sophie ha detto: «Quando mi metto in testa qualcosa devo assolutamente farlo».

Sophie Codegoni e la gravidanza

Sophie Codegoni è al settimo mese di gravidanza e tra poco nascerà la sua prima bambina Celine. L'influencer sta vivendo in modo molto sereno questo periodo della sua vita che descrive come pieno di emozioni e cambiamenti che la stanno facendo crescere molto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 18:43

