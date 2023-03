Sophie Codegoni, le rinunce da futura mamma. La cena fuori è una tortura: «Sto soffrendo a vedere tutto questo»

di Redazione web

Sophie Codegoni è incinta della sua prima bambina Celine. L'influencer, che è al settimo mese di gravidanza, posta spesso foto e video in cui racconta ai suoi follower come si sta preparando a fare la mamma e come sta vivendo la sua vita in questi ultimi mesi con il pancione. In una delle ultime storie che ha postato sul proprio profilo Instagram, Sophie è fuori a cena con alcuni amici e il compagno Alessandro Basciano.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Nell'ultima storia che Sophie Codegoni ha postato sul proprio profilo Instagram mostra una tavola imbandita con moltissime portate...tutte, però, a base di pesce crudo. Per questo motivo l'influencer scrive: «Sto soffrendo alla vista di tutto questo sushi e cose crude, mi consolo con un buonissimo hummus di ceci». Sophie, infatti, dato che è incinta, non può mangiare alimenti come il sushi che sono rischiosi in gravidanza. In sua compagnia, oltre ad Alessandro Basciano, c'è anche l'amico ed ex coinquilino al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis.

Sophie futura mamma

Sophie Codegoni non vede l'ora di stringere tra le sue braccia la sua bambina Celine che sta crescendo come del resto il suo pancione. In una delle ultime storie che l'influencer ha postato mostra i dati riportati dall'app per le future mamme: Celine è grade come una zucca.

