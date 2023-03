Sophie Codegoni si improvvisa cuoca: «Stasera mi supero». E avvisa il compagno Alessandro Basciano

di Redazione web

Sophie Codegoni posta moltissime storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta la propria quotidianità, e ora che è incinta, anche la sua nuova vita da futura mamma. Nonostante il suo pancione continui a crescere, l'influencer non rinuncia a nulla: ad esempio, una delle sere scorse era in discoteca con il compagno Alessandro Basciano. Sophie comunque, si dedica anche al relax come mostra l'ultima storia che pubblicato.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Nell'ultima storia Instagram che ha pubblicato, Sophie Codegoni si immortale con una frusta da cucina in mano e un capello finto da chef. L'influencer scrive: «Stasera mi seupero te lo dico» e tagga il compagno Alessandro Basciano. La modella ha sempre detto che il suo fidanzato ha molta pazienza con lei e con le sue idee un po' stravaganti che alcune volte diventano realtà (ad esempio i balletti in pigiama). I due fanno coppia fissa ormai da due anni e si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip nella quale Alessandro era entrato solamente con lo scopo di conquistare Sophie.

La gravidanza di Sophie

Sophie Codegoni racconta spesso ai suoi follower il momento di felicità che sta vivendo. Tra poche settimane nascerà la sua prima bambina Celine e l'influencer non vede l'ora di stringela a sé. Nonostante la gravidanza, Sophie è super in forma e per questo riceve molti complimenti sui social.

