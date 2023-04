Sophie Codegoni, Alessandro Basciano (spazientito) e il viaggio con mamma Valeria: «È un'ora che la aspetto»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a breve diventeranno genitori della loro prima bambina Celine. Il momento del parto, quindi, si sta avvicinando e proprio per questo la mamma dell'influencer, Valeria Pasciuti ha deciso di trascorrere questi giorni importanti di emozione e attesa con la figlia. Alessandro, che si trovava a Milano per alcuni impegni di lavoro, è quindi partito alla volta di Roma con la suocera che, però, si al momento della partenza si è presentata in ritardo. Sophie ha raccontato tutto in alcuni video divertenti postati nelle sue storie Instagram.

Le storie Instagram di Sophie Codegoni

Alcuni giorni fa, Sophie Codegoni nelle sue storie Instagram, aveva spiegato ai fan che, dopo una visita di controllo, le era stato consigliato il riposo assoluto perché la sua bambina potrebbe già essere pronta a nascere. Per questo, non ha accompagnato il fidanzato Alessandro Basciano a Milano, che è, però, ripartito con la mamma di Sophie, Valeria. Alessandro in una storia, poi, ripostata da Sophie, ha spiegato: «Ragazzi adesso ho capito da chi ha preso Sophie. Sono sotto casa di Valeria dalle 7.20, dovevamo partire un'ora fa». Sophie, poi, ha scritto: «A noi non ci piacciono quelli che ci mettono fretta», aggiungendo diverse emoticon con le lacrime dalle risate.

Alessandro e Valeria a Roma

Nell'ultima storia che Sophie Codegoni ha pubblicato, ha fatto sapere che il fidanzato e mamma Valeria sono arrivati sani e salvi a Roma. L'improbabile coppia era un po' stanca dal viaggio, ma comunque, molto sorridente.

