Sophie Codegoni mostra i baffi sui social: «Mi hanno detto che passerà dopo la gravidanza». Frecciata a Natalia Paragoni?

di Redazione Web

Sophie Codegoni si mostra senza filtri sui social. L'ex gieffina, su Instagram si sofferma su un dettaglio del suo viso, notato proprio mentre parlava con i suoi follower. La Codegoni sottolinea come sembri avere i baffi sotto il naso, facendo vedere una marcata linea più scura proprio sopra al labbro.

Il dettaglio notato da Sophie Codegoni

Il dettaglio arriva dopo il tema dei peli sulla pancia sollevato da Natalia Paragoni, anche lei incinta, anche lei alle prese con i piccoli disturbi della gravidanza. Se Natalia però ammette di avere una pancia coperta di peli, senza vergogna, la Codegoni tiene a specificare che quella linea scura non sono in realtà baffi, ma si tratterebbe di una macchia solare.

Frecciatina?

Le donne in gravidanza possono sviluppare questo tipo di macchie in esposizione al sole: «Giuro che non sono baffi», dice ridendo Sophie, ormai prossima al parto. «Mi hanno garantito che andrà via, non ho messo bene la protezione solare quando sono andata al mare», continua scherzando e alla fine fa anche una battuta: «Donna baffuta, sempre piaciuta», che sia semplice autoironia, o una velata frecciatina proprio alla Paragoni?

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 10:13

