Sophie Codegoni, ansia post visita: «Celine vorrebbe conoscerci prima del previsto... lei è già pronta»

Sophie Codegoni sta ormai giungendo al termine della sua gravidanza: a breve stringerà la sua bambina Celine tra le sue braccia e, più volte, ha dichiarato di non aspettare altro che quel momento. Nelle sue ultime storie Instagram, l'influencer ha raccontato ai suoi numerosi follower com'è andata l'ultima visita che ha svolto e ha rivelato di essersi un po' agitata perché Celine potrebbe voler conoscere i suoi genitori prima del previsto.

In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni ha scritto: «Scusate l'assenza ma sono giorni di visite e monitoraggi, comunque tutto benissimo!». Nei video successivi, quindi, l'influencer racconta cosa le ha raccomandato di fare la ginecologa: «La mia dottoressa mi ha detto di stare a riposo il più possibile perché Celine è pronta e in posizione, vorrebbe conoscerci prima del previsto. Quindi ogni momento potrebbe essere buono per averla finalmente con me, per questo, adesso, è anche difficile calcolare una data precisa o comunque fare un conto alla rovescia. In questo momento mi sta venendo un po' di ansietta perché adesso il countdown non vale più». Alla fine del video, Sophie dice di voler stare il più tranquilla possibile senza preoccuparsi troppo.

I viaggi di lavoro

Nel fine settimana, Sophie Codegoni sarebbe dovuta partire alla volta di Milano per svolgere alcune commissioni che ha, però, rimandato perché, dopo il consiglio della ginecologa, ha deciso di rimanere a Roma.

