Sophie Codegoni mostra gli acquisti per la bambina, ma un oggetto fa scoppiare la polemica: ecco cosa è successo

Sophie Codegoni è ormai prossima al parto. L'influencer ha fatto sapere che mancano ormai 20 giorni alla data presunta del parto, ma lei ha ammesso che proprio questi ultimi giorni sembrano essere infiniti. Mentre spiega che per lei i 9 mesi di gravidanza sono volati, questi ultimi giorni sembrano non passare mai e il desiderio di conoscere la sua bambina è sempre più grande.

Prossima al parto

Proprio perché prossima al parto, in diverse storie su Instagram, la Codegoni mostra gli acquisti fatti per la piccola, non solo vestiti, ma anche mobili e oggetti che le saranno utili per prendersi cura di Celine. Nel mostrare questi prodotti però non sono mancate le polemiche, in modo particolare dopo che Sophie ha fatto vedere un elettrodomestico che l'aiuterebbe nella formulazione del latte artificiale. Ammette di aver visto il prodotto su TikTok e di non aver potuto fare a meno di prenderlo.

Le polemiche

«Questo è una figata pazzesca. Noi qui mettiamo il latte in polvere, io adesso non so ancora che tipo di latte mi consiglieranno i medici, poi lo vediamo, però è come una macchina del caffè che in pochi minuti ci prepara il nostro biberon a temperatura perfetta». Ma il messaggio non è piaciuto ad alcune follower che l'hanno criticata perché ha lasciato intendere di non avere intenzione di allattare la bambina al seno. A queste accuse però la Codegoni ancora non ha replicato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 12:37

