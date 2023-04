Sophie Codegoni e la frecciatina ad Ale Basciano: «Oggi come minimo nevica». Ecco cosa vuole dire

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano postano molto spesso sui propri profili Instagram storie o foto che descrivono la loro vita di coppia. Alcune volte nei video, l'influencer si diverte a prendere in giro (in modo scherzoso) il proprio fidanzato che, a sua volta, finge di innervosirsi. Nelle sue ultime storie, Sophie ha ripreso Alessandro mentre stava svolgendo alcuni lavoretti... casalinghi.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha postato una storia in cui Alessandro Basciano sta assemblando un divano e l'influencer dice: «Ma cosa sta succedendo? Ma è per caso un sogno questo? Cioè da che non alzavi nemmeno un bicchiere, adesso monti i mobili... Facciamo passi da gigante qui». Nella storia successiva, l'influencer filma il fidanzato che prepara il pranzo e dice: «Va be ma oggi è da nevicata, cioè cosa è successo, sto veramente cominciando a preoccuparmi. Sono davvero preoccupata, quindi, prepariamoci a grandi alluvioni».

Futuri genitori

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo gli ultimi giorni da fidanzatini perché, infatti, a breve nascerà la loro prima bambina Celine. L'influencer ha detto di non vedere l'ora di stringerla a sé.

