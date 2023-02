Selvaggia Lucarelli come Fiorello con Amadeus: deride Mariotto durante una diretta Instagram

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli ha preso esempio da Fiorello quando durante una diretta Instagram commentava in modo esilarante ciò che Amadeus stava facendo sul palco dell'Ariston. La giornalista ha fatto lo stesso ma con un suo collega a Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Il commento di Selvaggia Lucarelli non è di certo passato inosservato ai follower che stavano seguendo la diretta di Guillermo Mariotto. La giornalista, come Fiorello, ha scritto: «su*******», scatenando le risate generali dei fan che stavano assistendo alla diretta. Lo stilista non si è accorto di nulla e continuava a parlare indisturbato.

I commenti di Selvaggia su Sanremo

Questa settimana si sta svolgendo il Festival di Sanremo e Selvaggia Lucarelli ogni sera commenta outfit, canzoni e discorsi delle co-conduttrici. La giornalista ad esempio, non ha apprezzato il monologo di Chiara Ferragni.

