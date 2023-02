Selvaggia Lucarelli, attacco a Chiara Ferragni per il monologo di Sanremo: «Il suo orizzonte non va oltre le sue ciabatte di Gucci»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli ha commentato in modo molto pungente il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo. Nel suo esordio sul palco dell'Ariston, l'influencer ha letto una lettera che ha scritto per la se stessa bambina e nella quale racconta tutta la sua vita. Mentre Chiara lo leggeva, la giornalista continuava a postare storie Instagram, e solo oggi, mercoledì 8 febbraio, ha scritto chiaramente il suo pensiero.

Selvaggia Lucarelli non ha mai nascosto di non nutrire alcuna simpatia per Chiara Ferragni. L'influencer, a detta della giornalista, non sarebbe coerente con tanti principi che vorrebbe proporre sui social e proprio per questo la lettera di Sanremo non è piaciuta a Selvaggia.



Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si schiera contro Chiara Ferragni. In passato infatti, la giornalista aveva avuto da ridire sulla sponsorizzazione dell'influencer sui panettoni e anche sulla conferenza stampa tenuta per comunicare come avrebbe utilizzato il compenso di Sanremo.

