La principessa Beatrice di York senza suo marito nello scatto con gli altri reali: ecco perché

La principessa Beatrice di York ha fatto il suo ingresso al matrimonio reale del principe Hussein di Giordania con Rajwa Al Saif nei giorni scorsi, sorprendendo i fan. La figlia di Sarah Ferguson si è unita all'evento con il principe e la principessa del Galles. Tutti insieme, compresi anche il re Abdullah II e la regina Rania Al Abdullah, si sono riuniti per una foto ufficiale del matrimonio che è stata rilasciata dalla Royal Hashemite Court.

Mentre i fan ammiravano il vestito elegantissimo della principessa: un abito azzurro con una gonna a balze e maniche di tulle eteree, hanno scoperto che suo marito Edoardo Mapelli Mozzi non era presente.

Mr Mapelli Mozzi senza il suo Mrs

Il marito della principessa Beatrice lavora nel settore immobiliare e gestisce la società specializzata in interni Banda Property.

Ha preso parte al regale ricevimento di nozze al Palazzo Al Husseiniya, insieme a 1.700 invitati, e al banchetto nuziale, che secondo il palazzo combina «le formalità e gli aspetti diplomatici di un banchetto di stato con la gioiosa celebrazione e le tradizioni di una cerimonia nuziale».

Per la sera, poi, la principessa Beatrice di York ha optato per un cambio di abito, color cipria, di Reem Acra e suo marito ha indossato uno smoking nero.

Al momento dello scatto con tutti i reali, però, l'assenza di Edoardo Mapelli Mozzi non è passata inosservata. Un suo antenato si presume non faccia parte della famiglia reale e non abbia le origini giuste per meritare un posto nella foto di gruppo.

