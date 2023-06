Harry e Meghan, la piccola Lillibet compie due anni ma la famiglia reale la snobba: ecco cos'è accaduto

di Redazione web

Il principe Harry ha festeggiato il secondo compleanno della figlia Lilibet domenica 4 giugno, il giorno prima di partire per l'Inghilterra per presentarsi di fronte al giudice dell'Alta Corte a testimoniare contro il Daily Mirror, accusandolo di aver ottenuto informazioni personali in modo illecito, ingaggiando investigatori privati e intercettando conversazioni private.



I festeggiamenti per la piccola si sono svolti in grande riservatezza nella loro casa privata a Montecito, in California, ma i fan più accaniti della Royal Family hanno notato che dagli account reali non sono arrivati gli auguri pubblici che si aspettavano. La famiglia reale britannica ha "snobbato" la piccola Lilibet? La corrispondente reale spiega il motivo.

Il motivo dei mancati auguri social a Lilibet

La corrispondente reale online, Danielle Stacey, ha svelato il motivo per cui la famiglia reale britannica non ha condiviso nessun messaggio di auguri per il secondo compleanno della piccola Lilibet, secondogenita del principe Harry.

Ha dichiarato che «il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto un passo indietro come reali senior nel 2020 e non svolgono più doveri reali. Allo stesso modo, Buckingham Palace in genere non condivide messaggi sui compleanni della principessa Beatrice, della principessa Eugenie e di Zara Tindall né sui compleanni speciali dei loro figli».

Si tratterebbe, quindi, di una delle conseguenze a cui i principi del Sussex sono andati incontro nel momento in cui hanno deciso di fare un passo indietro come Reali senior. Sono, infatti, considerati membri della famiglia reale che non hanno il trattamento reale. I fan si chiedono comunque se la Royal Family abbia almeno mandato un messaggio privato per fare gli auguri alla piccola Lilibet che non ha nessun ruolo nella diatriba familiare in cui sono coinvolti i suoi genitori.

