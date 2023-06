Harry e Meghan verso il divorzio: lei va al party a Los Angeles e lascia il principe a casa

di Redazione Web

Il principe Harry e Meghan Markle, sempre loro, in un modo o nell'altro sempre al centro della scena. E dopo lo sfiorato incidente a New York, quasi una catastrofe per i diretti interessati, la stampa britannica torna ad indagare sul vociferare di un divorzio imminente tra i due.

Lo si dice con insistenza in America, con maggiore prudenza in Gran Bretagna, con caute ammissioni nel circolo di amici della coppia. Sono stati molti gli indizi che lo hanno fatto pensare, ma a fare notizia è proprio un ultimo comportamento di Meghan. A quanto pare, la principessa ha lasciato a casa il marito per andare a una festa a Los Angeles con le altre celebrity. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Meghan Markle sempre più sola

A parlarne è la giornalista esperta di Royal Petronella Wyatt, che sposa la teoria per cui Meghan Markle si faccia vedere in giro sempre di più senza il principe Harry. Invece, The Sun ha spiegato come lei cerchi sempre di brillare di luce riflessa facendosi strada tra i vip di Hollywood.

Niente da aggiungere: i media britannici non la perseguitano ma è lei che si espone volutamente.

Le indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni, il principe Harry avrebbe chiamato gli avvocati divorzisti alcuni mesi fa per cercare di escogitare il piano migliore in vista di una possibile separazione con Meghan Markle. A scatenare gli ultimi gossip è stato l'ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, che a CB News ha dichiarato che Harry rimarrebbe con la moglie solo a causa dei due figli, Archie e Lilibet. Si tratta, ovviamente, di un'opinione personale: non si sa se Burrell ed Harry abbiano o non abbiano avuto dei rapporti dopo la morte della principessa Diana.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 09:01

