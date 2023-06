«Harry e Meghan non parleranno più male della Royal Family»: pace all'orizzonte? L'ultima rivelazione

di Redazione web

Harry e Meghan, ultimamente, non si sono fatti mancare nulla, o almeno, si sono sempre ritagliati spazi importanti nelle pagine di gossip. Oltre alla questione dell'incoronazione di Re Carlo, alla quale la Duchessa non era presente mentre il principe sì, la coppia è stata anche travolta da critiche per l'incidente sfiorato a New York. Ora, Harry e Meghan sono di nuovo sotto i riflettori ma, questa volta, per ragioni che potrebbero giovare anche alla Royal Family.

Harry e Meghan e le dichirazioni sulla Royal Family

Stando ad alcune fonti molto vicine ad Harry e Meghan, i Duchi di Sussex non vorrebbero più esporsi negativamente nei confronti della Famiglia Reale. Il motivo? Perché la coppia non avrebbe più nulla da dire, anche se, secondo molti, questo potrebbe essere il primo segnale di una qualche specie di riappacificamento tra le due parti. La fonte rivela che Harry e Meghan non vorrebbero più scrivere libri, rilasciare interviste o filmare documentari che, in qualche modo, abbiano a che fare con la loro vita a Buckingham Palace. Questa rivelazione metterebbe, quindi, a tacere tutte le voci che vorrebbero un sequel dell'autobiografia Spare o addirittura un film Netflix incentrato sulla vita dell'ormai ex coppia reale.

I progetti di Harry e Meghan

Dopo lo tsunami mediatico riguardante il rocambolesco inseguimento a New York (almeno così lo hanno descritto loro), Harry e Meghan hanno progetti di lavoro differenti. I Duchi di Sussex desidererebbero tornare a vivere serenamente e quale modo migliore se non riprendere a lavorare? Meghan, ad esempio, ha da poco firmato un contratto con l'agenzia hollywoodiana WME e spererebbero di tornare a rivestire i panni di attrice. Mentre, Harry potrebbe decidere di rivestire qualche altro ruolo ma lontano dagli occhi del pubblico.

