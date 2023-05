Harry e Meghan tornano in Inghilterra? Le dichiarazioni dell'ex maggiordomo di corte e la reazione di Re Carlo

di Redazione web

«Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero tornare in Inghilterra». Lo sostiene l'ex maggiordomo reale Grant Harrold.

La vita a corte non era quella che volevano e, così, il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di trasferirsi in America, in California, dove crescere i loro due figli, Archie e Lilibeth, distaccandosi completamente da Buckingham Palace e dai loro doveri di corte. I sudditi non presero bene la notizia e, tantomeno, i reali di corte, tra cui il padre di Harry, oggi Re Carlo d'Inghilterra e suo fratello William, principe del Galles.

In una recente intervista, tuttavia, l'ex maggiordomo di corte Grant Harrold, oggi esperto di etichetta britannica, ha rivelato che nei prossimi anni il duca di Sussex potrebbe decidere di fare ritorno nella sua terra natia per essere vicino al suo popolo. Andiamo a vedere che cosa ha dichiarato.

Le dichiarazioni dell'ex maggiordomo di corte

Grant Harrold ha dichiarato al New York Times: «Mai dire mai, è sempre possibile che un giorno (il principe Harry) voglia tornare a casa, è possibile che compri una proprietà qui per mantenere i rapporti con il suo paese e i suoi sudditi».

Ha poi aggiunto che oggi la casa del duca di Sussex è in America, con la sua Meghan Markle e i suoi figli, ma le sue radici rimarranno sempre in Inghilterra e Harry ne è ben consapevole.

Non resta che aspettare e seguire i prossimi sviluppi, intanto Harry e Meghan sono in America a godersi la loro nuova vita lontani da Palazzo, con i loro due figli, Archie e Lilybeth.

