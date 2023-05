Harry voleva farlo anni prima del 'dramma': dopo 6 anni spunta l'intervista rivelatrice

Il desiderio di una "vita normale" da parte di Harry non sarebbe una novità ma qualcosa che il principe aveva in mente da anni. Questa rivelazione è stata fatta in un'intervista recentemente scoperta, in cui il duca di Sussex si è confidato con Angela Levin, biografa reale, nel 2017.

Harry e Meghan Markle, il divorzio è vicino? La stanza "segreta" in albergo dove il principe si sarebbe rifugiato

Harry e Meghan, tutto pronto per la festa di compleanno della piccola Lilibet prima che il papà torni a corte

Harry, il desiderio di lasciare la famiglia reale

Durante l'intervista, Harry ha espresso il suo profondo desiderio di lasciare la famiglia reale, ma ha sottolineato che la lealtà verso sua nonna, la regina Elisabetta II, lo ha trattenuto dall'abbandonare il suo ruolo.

Foto: Kikapress, Shutterstock music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Harry senza parole: l’agghiacciante risposta che la regina Elisabetta gli diede sul matrimonio con Meghan

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA