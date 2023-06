Il principe Harry testimone al processo: Daily Mirror è accusato di aver hackerato il telefono di Lady Diana

Il principe Harry si trova in Inghilterra per un evento storico: dovrà apparire di fronte all'Alta Corte. Per un membro della famiglia reale è la prima volta. Il processo è iniziato ieri, quando la Corte ha avuto la possibilità di ascoltare i messaggi vocali privati della principessa Diana rivolti al suo amico Michael Barrymore. Erano gli stessi messaggi vocali ascoltati dai giornalisti del Daily Mirror negli anni in cui Piers Morgan era editore.

