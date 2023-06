Il principe Harry testimone al processo: Daily Mirror è accusato di aver hackerato il telefono di Lady Diana

di Redazione web

Il principe Harry si trova in Inghilterra per un evento storico: dovrà apparire di fronte all'Alta Corte. Per un membro della famiglia reale è la prima volta. Il processo è iniziato ieri, quando la Corte ha avuto la possibilità di ascoltare i messaggi vocali privati della principessa Diana rivolti al suo amico Michael Barrymore. Erano gli stessi messaggi vocali ascoltati dai giornalisti del Daily Mirror negli anni in cui Piers Morgan era editore.

Harry in tribunale a Londra: è la prima volta che un membro della famiglia reale testimonia in un processo

Harry e Meghan, il compleanno di Lilibet: poi il volo a Londra, ecco il motivo

Harry testimone al processo

David Sherborne, l'avvocato del principe Harry, ha accusato i giornalisti e l'editore del Daily Mirror di aver avuto accesso ad informazioni private sul principe di Sussex e sulla sua famiglia in modo illegale, ricorrendo ad investigatori privati e hacker specializzati. In particolare, il principe Harry ha citato in giudizio MGN (Mirror Group Newspapers) portando alla luce oltre 140 articoli contenti informazioni private. Di queste sono state prese in osservazione 33, pubblicati tra il 1996 e il 2010, che riportavano notizie sulle serate nei nightclub di Harry.

Oggi il principe Harry è atteso di fronte al giudice per testimoniare. Il principe sarebbe dovuto apparire già ieri, lunedì 5 giugno, ma il figlio minore di Lady D non ha fatto in tempo ad arrivare in Inghilterra perché era in California a festeggiare il secondo compleanno della figlia Lilibet. Secondo alcune voci, il giudice è rimasto molto infastidito dall'assenza del principe. Si prospetta un processo molto lungo e complicato, andiamo a vedere quali sono le tematiche che verranno affrontate oggi in Aula.

Le telefonate hackerate di Lady D

L'avvocato del principe Harry, David Sherborne ha accusato i giornalisti di aver hackerato le conversazioni private della principessa Diana, in particolare i messaggi vocali che lei e il suo amico Micheal Barrymore si scambiavano. I due erano diventati molto amici negli ultimi mesi prima del tragico incidente che ha coinvolto Lady D. Barrymore stava affrontando un periodo molto difficile, tra la disintossicazione da alcol e droghe e la volontà di fare coming out in televisione (Barrymore è un comico molto conosciuto nel Regno Unito e prima del 2000, dichiarare di essere omosessuale in televisione era un rischio molto alto che avrebbe compromesso la sua carriera).

L'avvocato Sherborne ha dichiarato che l'unico modo in cui il Daily Mirror avrebbe potuto sapere di questi dettagli era l'hackeraggio di messaggi sul telefono personale. Il Daily Mirror ha scritto numerosi articoli in cui insinuava, inizialmente, che i due potessero avere degli incontri amorosi clandestini e, in seguito ha rivelato al suo pubblico l'omosessualità del comico inglese, senza minimamente avvisare Michael Barrymore. Le conseguenze per il comico sono state disastrose.

I messaggi privati di Lady D e Michael Barrymore

La principessa Diana ha scritto diversi messaggi privati diretti al comico inglese prima di sapere che queste sarebbero stati intercettati. Lei scriveva: «Caro Michael, che gioia è stata incontrarti finalmente stasera. Volevo sottolineare che sono qui per te, qualunque cosa, in qualsiasi momento». Nei messaggi successivi lei si definiva "devastata" nell'apprendere che il Daily Mirror aveva avuto accesso alle loro conversazioni, facendo passare la loro amicizia pura per una storia d'amore.

La lettera prima di morire

La principessa Diana ha scritto a Barrymore una lettera nel giugno 1997, due mesi prima di morire in un incidente d'auto a Parigi, chiedendo: «Stai bene? Sono preoccupata perché non ho tue notizie da un po' di tempo – spero che il silenzio sia una buona notizia! Io ti posso dire che ho passsato un periodo da incubo con i tabloid, non mi lasciano più in pace.

L'avvocato del principe Harry ha dichiarato, di fronte al giudice, che Piers Morgan, l'allora editore di Mirror Group Newspapers, ha fatto riferimenti molto puntuali sul rapporto di "amicizia" tra Lady D e Barrymore nel suo libro di memorie, The Insider. L'ex editore avrebbe scritto di aver "sentito voci che dichiaravano che Diana aveva segretamente confortato Barrymore. Lui aveva paura dell'intrusione della stampa inglese nella loro relazione". Voci che, secondo l'avvoccato di Harry, erano le intercettazioni di lettere private della principessa.

L'avvocato del principe Harry ha, poi, riportato un'ulteriore prova a sostegno della sua accusa di aver hackerato per anni il telefono della principessa Diana e intercettato i principi William e Harry, sin da piccoli.

Sherborne, avvocato del principe, ha portato davanti al giudice una storia su Harry e un infortunio alla schiena avvenunto a scuola, mentre giocava a rugby.

Secondo l'avvocato, questi sarebbero i segni che rivelano che la raccolta illegale di informazioni è iniziata quando Harry era ancora a scuola. Si dice, infine, che anche i fotografi di MGN fossero coinvolti in attività illegali, per essere nel posto giusto al momento giusto. Restiamo in attesa di scoprire come si evolverà il processo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA