Harry fugge dall'incoronazione: subito in aeroporto per tornare a casa e festeggiare il compleanno di Archie

Se il principe Harry ha potuto essere nello stesso giorno all'incoronazione del padre, re Carlo III, e al quarto compleanno del figlio Archie, deve ringraziare il fuso orario che c'è tra Londra e Los Angeles. Subito dopo la cerimonia nell'abbazia di Westminister, il "figlio ribelle" del re è stato accompagnato all'aeroporto di Heathrow per salire a bordo di un volo della British Airways che lo ha riportato in California dopo 11 ore di volo: erano le 19.30 ora locale, quindi è riuscito a godersi le ultime ore del compleanno del primogenito che ha passato la giornata insieme alla mamma Meghan Markle e alla sorellina Lilibeth.

Harry all'incoronazione, terza fila con i cugini

Una giornata impegnativa per il duca, che ha fatto la sua prima apparizione pubblica al fianco dei reali da quando ha criticato la sua famiglia nel suo controverso libro di memorie «Spare». Era seduto in terza fila per l'incoronazione di Carlo e della matrigna, la regina, nell'abbazia di Westminster, ed era posto due file dietro suo fratello, il principe di Galles. Harry ha chiacchierato con sua cugina, la principessa Beatrice e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi, mentre entrava in chiesa sotto la pioggia. Inoltre, sorrideva agli ospiti mentre procedeva dietro di loro, camminando da solo lungo la navata dell'abbazia.

L'abito: niente uniforme

Il duca indossava ciò che gli era stato chiesto di indossare, che consisteva in un abito da mattina scuro e cravatta, le sue medaglie dell'Afghanistan e del Giubileo appuntate sulla giacca e una stella e una decorazione del collo dell'Ordine Reale Vittoriano. L'immediata partenza per gli Stati Uniti e la sua assenza sul balcone del palazzo per il finale della giornata sono la riprova che non aveva alcun ruolo formale all'evento.

