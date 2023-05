Charlene di Monaco all'incoronazione: la rara foto con il marito Alberto dopo la lunga assenza per i problemi di salute

di Redazione web

Sono entrati sotto braccio, nonostante le voci che negli ultimi tempi davano il loro matrimonio finito. E invece Alberto e Charlene di Monaco hanno sfilato a Westminster insieme per l'incoronazione di re Carlo III. La principessa Charlene ha sfoggiato un tailleur gonna color crema con stola annessa. Indossava un cappello color crema abbinato, indossato sopra i suoi capelli tagliati.

Charlene di Monaco e il principe Alberto

Sono sempre più rare le apparizioni pubbliche di Charlene Wittstock al fianco del marito, il principe Alberto di Monaco, dopo la lunga assenza da corte della principessa a causa di un problema di salute. Per l'incoronazione Charlene ha scelto un completo chiaro dal gusto retrò, con la giacca drappeggiata e i bottoni a forma di fiore.

La malattia

Charlene di Monaco ha contratto una infezione otorinolaringoiatrica in seguito a un'operazione di rialzo del seno mascellare per l'inserimento di un impianto dentale che l'ha costretta a restare 8 mesi in Sudafrica, lontano dal marito e dai figli, e poi altri 5 mesi in una clinica svizzera per riprendersi dal forte impatto dell'infezione sul suo corpo.

