Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin come due fidanzatini: teneri baci e dolci abbracci al largo della Costa Azzurra

di Luca Uccello

L'estate sta finendo. Ma la bella stagione ha permesso ancora di trascorrere, a chi può, delle giornate al mare, magari in barca, sicuramente in acqua. E così è stato per l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e sua moglie, Silvia Toffanin che hanno trascorso un nuovo weekend d'amore al largo della Costa Azzurra.

Ilary Blasi, la storia sospetta con Chi l'ha visto: «Guarda la Rai perché ha già dimenticato Mediaset?»

Pier Silvio e Marina Berlusconi: ecco i patti per la gestione di Fininvest (anche con gli altri fratelli)

Qualche ora solo per loro. Dove non sono mancati momenti di grande tenerezza: baci romantici, attenzioni e grandi abbracci come mostra la paparazzata di Nuovo.

Qualche ora da soli, senza i loro due fgli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Pier Silvio e la conduttrice di Verissimo sono legati da oltre vent’anni di grande amore e insieme hanno creato una bellissima famiglia che per scelta vive i Liguria, tra Santa Margherita e Portofino. Una famiglia che Pier Silvio Berlusconi vive intensamente dal venerdì sera, quando lascia il suo ufficio di Cologno Monzese per farci ritorno il lunedì mattina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA