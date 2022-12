Paola Caruso, la rabbia contro gli haters dopo gli insulti: «Mio figlio sta male, vergognatevi». Cos'ha detto

Paola Caruso ha deciso di replicare ai tanti haters che l'hanno attaccata dopo il suo ritorno sui social. La soubrette, a seguito di una lunga assenza aveva chiarito che il suo silenzio era dovuto alla malattia del figlio, una condizione in cui si trova ancora e per la quale sta affrontando delle cure. Offesa da diverse persone che l'hanno definita irriconoscibile ha voluto replicare seccamente con una storia.

Il post

«Ribadisco cosa ho già detto. Mio figlio ha un grosso problema di salute tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale. Vergognatevi». Dopo aver dato la brutta notizia infatti la Caruso non ha voluto entrare nello specifico, non si sa cosa sia successo al suo bambino, si sa soltanto che non si sarebbe sentito bene durante la loro ultima vacanza a Sharm.

Tornata su Instagram Paola ha voluto comunque mostrare un aspetto sereno e felice della sua vita, nonostante i problemi, ma molti utenti hanno iniziato a giudicarla non solo per la sua fisicità, ma anche per il suo essere madre. per questo la Caruso ha voluto chiudere la polemica con un messaggio che invita ad avere un maggiore rispetto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 11:28

