Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, confessa: «Volutamente non ho mai parlato di certe cose per non sporcare la sua immagine»

Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, è stata ospite a Storie Italiane su Rai Uno dove, con Eleonora Daniele, ha ricordato il marito scomparso e dove ha raccontato della sua storia d'amore con quello che continua a definire uno degli uomini più importanti della sua vita.

Il ricordo

Fabiola racconta come è nato il loro amore, il grande legame familiare e il forte sentimento che li legava anche ai loro figli. Ricorda il giorno in cui si è sentito male prima di morire e che il suo unico pensiero era quello di cercare di non mostrare quel momento, quel dolore, ai loro tre figli. Fabiola si sofferma però sulla mancanza di tempo e confessa che avrebbe voluto averne di più con Pino.

La ex modella spiega che poco prima che lui morisse tra loro due le cose non stavano andando benissimo come coppia, si erano allontanati e dopo 23 anni di amore stavano vivendo una crisi. «Avrei voluto più tempo per potergli dire, grazie, scusa o ti amo», spiega, «Era un periodo in cui ci parlavamo poco, sono sicura che tutti e due abbiamo pensato di aver tempo di farlo ma non è stato così».

Ammette che, nononstante il grande amore che provava per Pino, c'erano cose che non andavano, ma lei ha sempre voluto ricordarlo per gli aspetti positivi, come grande padre, artista e un grande amore: «Volutamente non ho mai parlato di certe cose per non sporcare la sua immagine, si tratta di una casella che ho messo da parte», conclude.

