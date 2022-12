Attilio Romita solo nel giorno di Natale: perché nemmeno la figlia ha voluto mandargli gli auguri

Nel giorno di Natale i Vipponi hanno ricevuto gli auguri dai loro cari, ma per Attilio Romita c'è stata una brutta sorpresa. Il giornalista, dopo la sua parentesi di passione con Sarah, sta vivendo, anche se a distanza, una crisi con la compagna che non ha per nulla apprezzato il suo comportamento nella Casa, arrivando anche a scrivere tweet di fuoco ma comunque rifiutando il confronto in diretta.

La crisi

Se i vari inquilini hanno avuto gli auguri dalle persone amate, Attilio ha ricevuto un solo messaggio dal cugino. Romita è apparso visibilmente deluso, probabilmente perché sperava negli auguri della moglie. Una mancanza che lo ha portato ad isolarsi proprio nel giorno di Natale. Mimma la sua compagna di vita potrebbe aver deciso di chiudere con lui. La sofferenza di Attilio è dovuta però anche alla mancanza di un messaggio da parte della figlia. Recentemente l'ex volto del TG1 ha confessato che la ragazza non avrebbe voluto che partecipasse al reality e avrebbe detto al papà che se fosse entrato nella casa avrebbe perso una figlia.

Apparso solo e triste però Romita ha ricevuto il supporto di uno dei suoi inquilini Daniele Dal Moro il quale ha più volte dichiarato di sentire un forte affetto nei confronti del giornalista. L'influencer ha detto di voler scrivere una lettera al suo amico per farlo sentire meno solo.

