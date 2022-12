Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip? Un video sta scatenando la rete: «Va eliminato»

Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip? Un video sta scatenando la rete, visto che secondo alcuni utenti uno dei concorrenti del reality avrebbe bestemmiato proprio sotto le festività natalizie. Protagonista dell'imprecazione sarebbe Edoardo Donnamaria che il giorno della Vigilia di Natale si sarebbe lasciato andare a un'espressione poco felice durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi.

Secondo molte persone Donnamaria si sarebbe lasciato andare a una bestemmia appena sussurrata, con l'aggravante di averlo fatto proprio alla Vigilia. Altri invece negano la bestemmia e pensano sia solo frutto di un audio poco chiaro. Sicuramente sul caso starà indagando il Grande Fratello che non mancherà di prendere provvedimenti a riguardo qualora la bestemmia ci sia realmente stata.

Parlando di bestemmie, l'eliminato Riccardo Fogli, è tornato sui social per smentire un pettegolezzo, secondo il quale dopo la squalifica avrebbe distrutto la sua chitarra: «La mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è rotta. Un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato la chitarra».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 12:25

