Paola Caruso, torna sui social dopo la disgrazia del figlio e viene attaccata dagli haters: «Sei irriconoscibile»

Paola Caruso ha festeggiato il Natale in compagnia del figlioletto, della mamma adottiva e del cagnolino. La soubrette dopo un lungo silenzio è tornata sui social per chiarire i motivi del suo allontanamento: dopo aver ricevuto moltissimi messaggi Paola ha spiegato che purtroppo sta attraversando un momento molto difficile a causa di alcuni problemi di salute del suo bambino.

Le foto pubblicate però non hanno convinto gli haters che hanno cominciato ad attaccarla chiedendole cosa le sia successo in volto perché è «irriconoscibile».

Il Natale di Paola Caruso

«Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele», spiega. Da allora il piccolo sarebbe stato male, continua Paola: «È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime». Avevo spiegato l'influencer negli ultimi giorni non entrando nel dettaglio di quello che fosse successo al bambino.

Ma le foto convidivise sui social durante la notte di Natale hanno scatenato l'odio da parte degli haters che hanno sollevato una polemica a cui Paola ha deciso di non replicare: «Sei totalmente cambiata», ha scritto qualcuno. «Quante volte sei andata dal chirurgo plastico?», ha commentato qualcun altro. Un utente , invece, ha chiesto gentilmente se davvero fosse lei perché non è riuscito proprio a riconoscerla.

Paola non ha replicato alle offese direttamente, ma ha messo tutti a tacere disattivando i commenti e non dando più a nessun haters la possibilità di commentare le sue foto.

