Paola Caruso torna sui social dopo un mese: «Mio figlio non sta bene è un momento delicato»

Paola Caruso è tornana su Instagram dopo un mese circa di assenza. La soubrette dopo un lungo silenzio ha voluto parlare ai suoi followers chiarendo i motivi del suo allontanamento dai social, dopo aver ricevuto moltissimi messaggi. Paola spiega che purtroppo sta attraversando un momento molto difficile a causa di alcuni problemi di salute del suo bambino.

Non è entrata nello specifico, ma ha fatto capire che la situazione è piuttosto grave: «Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele», spiega. Da allora il piccolo sarebbe stato male, continua Paola: «È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime».

L'ultimo post social risale appunto allo scorso novembre e la vede ritratta a Sharm, dove stava trascorrendo le vacanze con il suo bambino. Paola Caruso era stata addirittura attaccata da qualche hater per il fatto di aver posato immagini da sola, senza il figlio Michelino accanto.

