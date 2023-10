Natalia Paragoni, il tatuaggio "carciofina" dedicato alla figlia Ginevra. Poi svela il trucco «per non affaticarsi»

di Redazione web

Natalia Paragoni sta vivendo la sua nuova vita da mamma, insieme alla figlia Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta, conosciuto nello studio del dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

La neo mamma ha voluto dedicare due tatuaggi alla figlia che lei e Andrea chiamano molto dolcemente "carciofina", tra cui il disegno, appunto, di un carciofo e la scritta con font elegante "Ginevra", lungo la mano. Natalia, poi, è scappata a fare la spesa insieme alla figlia, al mercato, dove ha svelato un trucco potersi affaticare il meno possibile.

Natalia Paragoni balla con la figlia: «Yellow Submarine la sa a memoria». Ma la gaffe sui Beatles non passa inosservata

Natalia Paragoni, la figlia Ginevra e la reazione al primo vaccino: «Sta male, piange come non mai»

Natalia Paragoni e il trucco

Natalia Paragoni è andata al mercato questa mattina per fare la spesa, insieme alla figlia Ginevra che dormiva beatamente appoggiata sul petto della mamma.

Natalia ha svelato alle sue fan un piccolo trucchetto per riuscire a portare tutto, senza affaticarsi troppo e non dando fastidio alla piccola Ginny: usare il passeggino come carrello della spesa. In questo modo la piccola può dormire beatamente e la mamma può avera sott'occhio in ogni momento della spesa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA