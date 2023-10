Manila Nazzaro e la dedica a Stefano Oradei: «Sei il mio sogno da sempre»

di Redazione web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono più innamorati che mai e, da quando sono insieme non smettono mai di dimostrarselo anche via social. L'ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le Stelle, infatti, postano numerosissime storie e post di coppia sui rispettivi profili Instagram. Nonostante, le critiche di alcuni hater che pensano che siano troppo esagerati, Manila e Stefano non smettono di dimostrare il loro amore e così, è successo anche nelle ultime storie dell'ex gieffina.

Manila Nazzaro e la dedica a Stefano Oradei: «Ogni giorno così da quando ci siamo conosciuti»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: «Io non mi devo vergognare, voi siete pieni di odio. Fate schifo»

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha dedicato delle dolci parole al suo compagno Stefano Oradei che, a sua volta, le aveva scritto un dolce pensiero su Instagram. Il ballerino ha dichiarato, per l'ennesima volta il suo amore, con queste parole: «Ti prometto che sarò tuo per sempre. Noi ovunque e mi prenderò sempre cura di te... per l'eternità».

Quindi, Manila ha ripostato la storia del fidanzato, scrivendo: «Sei il mio sogno da sempre».

I due, ormai, stanno insieme da diversi mesi e anche se non è un periodo lunghissimo sembrano fare davvero sul serio: sono sempre insieme e non si lasciano mai.

Manila e le critiche social

Manila Nazzaro, per la sua storia d'amore con Stefano Oradei, ha ricevuto tantissimo critiche sui social: alcune volte ha riposto ai suoi hater, mentre altre volte, si è limitata al silenzio.

