Manila Nazzaro e la dedica a Stefano Oradei: «Ogni giorno così da quando ci siamo conosciuti»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non riescono a staccarsi l'una dall'altro: sono praticamente inseparabili e sui social, ogni giorno, si dedicano dolci parole e pensieri d'amore. L'ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le Stelle, però, vengono anche molto attaccati per la loro storia, soprattutto Manila che, ogni giorno, è costretta a difendersi da commenti negativi e insulti. Lei, comunque, cerca di andare avanti per la sua strada ed ecco l'ennesima dedica per Stefano.

Manila Nazzaro ha ripostato una foto sul proprio profilo Instagram, in cui è in compagnia del compagno Stefano Oradei. Lo scatto risale ad alcuni giorni fa quando i due si trovavano a Venezia in occasione del Festival del Cinema. I due si guardano sorridenti e molto intensamente e il ballerino scrive: «La fine del mondo per me, sei te», aggiungendo un cuore. Quindi, Manila riprende l'immagine e aggiunge: «Ogni giorno così, da quando ci siamo conosciuti. Dicevano che non esisteva e invece...».

L'ex gieffina è davvero innamorata del fidanzato che, ogni giorno, le riserva attenzioni speciali e la fa sentire davvero amata.

In quest'ultimo periodo, Manila Nazzaro ha dovuto affrontare, più e più volte, i leoni da tastiera che continuano a offenderla per la sua relazione con Stefano Oradei.

