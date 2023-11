Maltempo in Toscana, l'ex miss Italia Rachele Risaliti mostra la casa distrutta: «Perse tante cose care»

di Redazione Web

È drammatica la situazione in Toscana, dove l'eccezionale ondata di maltempo ha investito gran parte della regione, con numerosi centri finiti sott'acqua e di persone sfollate. Tra chi ha raccontato la gravità della situazione c'è anche Rachele Risaliti, ex miss Italia che nelle sue Instagram stories ha mostrato le immagini della sua casa d'infanzia a Prato dove adesso vivono i suoi genitori. Il video social che l'ex miss Italia ha pubblicato mostra le conseguenza dell'alluvione: l'acqua è riuscita a distruggere la cucina e i mobili e le mura sono bagnati e sporche di fango. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

Melissa Satta, Daniele Interrante la attacca: «Non le farei fare neanche le previsioni del tempo»

Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, lite furiosa a Ballando. Fabio Canino sbotta: «Che orrore, come puoi parlare»

«Fa male vedere tutto questo, purtroppo il mondo si sta ribellando e siamo impotenti di fronte a tutti questi cambiamenti - ha scritto Rachele Risaliti a corredo del video nelle sue Instagram stories -.

Le province più colpite

Tra le province più colpite della Toscana ci sono quella di Prato, di Pistoia e il Fiorentino. Per i corsi d’acqua «risultano rotture - spiega sempre stamani Eugenio Giani (Presidente della Toscana) via social - sul Bisenzio a Santa Maria a Campi, sul Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, sull’Agna a Montale, sulla Stella a Casini di Quarrata, sul Bardena e sul torrente Iolo. Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma la situazione è ancora molta critica».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA