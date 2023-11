Maltempo, IT-Alert non suona in Toscana. Proteste social: «A cosa serve?». Ecco perché non è arrivato l'avviso

di Hylia Rossi

Negli ultimi giorni il web è stato inondato da foto e video riguardanti il maltempo in Toscana, Veneto, Milano e molte altre zone d'Italia, mettendo in primo piano le situazioni disastrose in particolare delle città e dei centri abitati: strade allagate e automobili portate via da fiumi d'acqua, centri commerciali, case e ospedali inagibili a causa degli alluvioni, nonché morti e feriti.

Per molti, dunque, la domanda è sorta spontanea: a qualcuno è arrivato l'avviso di IT-Alert?

A nulla. E se non serve per le emergenze evidentemente serviva a qualcos'altro — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) November 3, 2023

IT-Alert: perché non è arrivato l'avviso

Nella giornata odierna, il social X è pieno di commenti che lamentano l'inutilità di IT-Alert in seguito ai disastri causati dal maltempo in tutta Italia.

Tra le critiche, è arrivata anche quella del senatore della Lega Claudio Borghi, che rispondendo a un utente che chiedeva a cosa fosse servito IT-Alert, risponde: «A nulla. E se non serve per le emergenze evidentemente serviva a qualcos'altro», facendo scatenare tra le risposte chi pensa ci sia un complotto dietro l'applicazione.

La verità, tuttavia, è che IT-Alert entrerà in funzione soltanto nel 2024, ed è questo il motivo per cui nessuno ha ricevuto l'avviso - che abbiamo potuto testare giusto nei mesi scorsi - che mettesse in guardia sull'emergenza maltempo.

