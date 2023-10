Alert sui telefoni anche negli Usa, complottisti scatenati: «Attiverà il grafene dei vaccini anti Covid»

di Redazione web

Oggi alle 14.20 ora di New York (le 20.20 italiane) sui cellulari, radio e tv degli americani arriverà un alert per segnalare un test del sistema di allarme di emergenza nazionale. Si tratta di uno sforzo coordinato tra la Fema (l'ente federale per la gestione delle emergenze) e la Federal Communications Commission per testare il sistema integrato di allerta e allarme pubblico in modo da essere sicuri che funzioni in caso di necessità. Un alert simile (ma non uguale) a quello testato anche in Italia dalla Protezione Civile nelle scorse settimane.

Alert in Usa, complottisti scatenati

La legge federale richiede che i sistemi vengano testati almeno una volta ogni tre anni, e l'ultimo a livello nazionale è stato l'11 agosto 2021. Sul web, però, si stanno diffondendo folli teorie cospirazioniste, secondo cui attraverso il messaggio la Fema «cercherà di attivare nanoparticelle, incluso l'ossido di grafene», che ci sarebbero state inoculate attraverso i vaccini anti-Covid. «L'ossido di grafene e altre nanoparticelle sono state inserite in miliardi di esseri umani in tutto il mondo.

«Attiverà il grafene dei vaccini»

Le teorie cospirazioniste affermano - senza alcuna prova o dato scientifico - che i vaccini contengono vari materiali, come l'ossido di grafene o altre nanoparticelle, che possono interagire con la tecnologia di comunicazione wireless, e una volta attivati possono consentire ai governi di controllare e monitorare le persone. Il consiglio dei cospirazionisti, quindi, è di spegnere il cellulare per salvarsi.



«L'ossido di grafene non è presente nei vaccini per il Covid prodotti da Pfizer o Moderna. È stato utilizzato solo per studiare la struttura del vaccino e non fa parte della sua formulazione», sottolinea Matthew Laurens, specialista in malattie infettive pediatriche presso il Center for Vaccine Development and Global Health della School of Medicine dell'Università del Maryland.

