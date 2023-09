Lourdes Leon (figlia di Madonna) nuda al Victoria's Secret Tour: il vestito in metallo intrecciato non lascia nulla all'immaginazione

di Redazione web

Gli angeli di Victoria's Secret stanno tornando e lo stanno facendo in grande. Ieri sera a New York si è svolta la premiere di uno degli spettacoli più attesi, il Victoria's Secret World Tour. Tra gli invitati c'erano le modelle più famose e i volti storici del brand, tra cui Adriana Lima e Naomi Campbell, e le nuove proposte, come Emily Ratajkowski e la figlia di Kate Moss, Lila Moss. Ad aver catturato l'attenzione dei fotografi all'evento esclusivo è stata, però, Lourdes Leon, figlia di Madonna e il suo outfit del tutto nude.

Andiamo a scopire il suo look.

Il look di Lourdes Leon

Lourdes Leon è una delle modelle più richieste dai vari brand di moda per il suo stile così ricercato e mai banale. Invitata alla premiere del Victoria's Secret World Tour, non ha esitato a mostrare il suo corpo e le sue forme tra modelle dal fisico scolpito.

Il suo look total nude era realizzato interamente in tessuto metallico allungato intrecciato in una rete a maglia larga simile a una ragnatela, abbinando l'outfit con sandali con plateau e tacco a spillo.

La figlia di Madonna ha voluto mostrare il suo corpo in tutta la sua naturalezza, il seno era quasi del tutto scoperto e si notavano solo le mutandine nere. Un messaggio di bodypositivity non è passato inosservato ai fan.

