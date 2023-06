Madonna, le figlie adottate si "diplomano" in quinta elementare: «Le regine di mamma»

di Redazione web

Madonna ha celebrato gli ultimi successi accademici delle sue due figlie, Estere e Stella, adottate nel 2016 dal Malawi. Le due gemelline di dieci anni hanno concluso la scuola elementare e si sono diplomate. La cantante, regina del pop, ha deciso di celebrarle con una storia su Instagram con scritto: «Due regine! Congratulazioni ragazze».

Estere e Stella appaiono sorridenti e felici nella loro toga blu, con il cappellino dello stesso colore e due mazzi di bouquet per festeggiare il grande giorno. Madonna non ha potuto non esprimere la sua gioia per la crescita delle loro bambine che hanno superato un momento molto importante e stanno per iniziare un nuovo capitolo della loro vita.

Madonna, una mamma fiera dei figli

Madonna trova sempre il modo di celebrare le vittorie dei loro figli, grandi e piccoli. La cantante è mamma di 6 figli: Mercy di 16 anni, Lourdes, 26, e i figli David, 17, e Rocco, 22 e, infine le gemelline Estere e Stella di 10 anni.

David e Mercy sono stati adottati dal Malawi rispettivamente nel 2006 e nel 2009, mentre le gemelle nel 2016.

I figli la accompagnano spesso durante i loro tour perché amano vedere la loro mamma esibirsi per il pubblico che la acclama.

