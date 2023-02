Madonna con il viso deformato ai Grammy fa preoccupare i fan. Boom di commenti sui social

di Redazione web

Cosa è successo alla popstar Madonna? Tantissimi i commenti sui social durante la serata dei Grammy 2023, in cui la cantante di numerose hit, dagli anni Ottanta ad oggi, si è presentata alla kermesse con il viso deformato, particolarmente gonfio. Ed ovviamente questo cambiamento estetico non poteva passare inosservato, visto che l'artista, oggi 64enne, è salita sul palco per presentare Kim Petras e Sam Smith che hanno cantato Unholy.

Madonna looks good for her age... if her age is 2,700 year old vampire who eats babies and small animals alive. pic.twitter.com/pnJfkhgmAO — Tim Young (@TimRunsHisMouth) February 6, 2023

I commenti dei fan

«Sto cercando di ignorare il fatto che Madonna abbia un nuovo viso» scrive un fan su Twitter. Ovviamente tanti i commenti più maligni, nei confronti della cantante di Material Girl, che si è presentata ai Grammy con due treccine che le incorniciavano il viso e le sopracciglia decolorate.

Me attempting to ignore the fact that Madonna has a whole new face. #GRAMMYs pic.twitter.com/ZsNJzfRNdK — Petty Pablo (@electricsoul123) February 6, 2023

