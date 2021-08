Madonna sceglie ancora la Puglia per il compleanno: mambo, ori bizantini e un contratto con Warner

Madonna ha scelto la Puglia e l’esclusivo resort di lusso Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano per festeggiare il compleanno. Tutto è stato rigorosamente documentato dalla stessa Madonna che ha postato immagini e video svelando così i temi delle serate. Con la lunga chioma biondissima, la cantante ha dato il via ai festeggiamenti scegliendo come leitmotiv l’atmosfera italica del mambo. Le stories scorrono con la didascalia ‘Mambo’s Birthday’ e sono una celebrazione dell’italianità tra gelati e peperoncini. La Ciccone ha poi optato per le suggestioni dell’impero bizantino ribattezzate per l’occasione ‘6th century eXtravaganza’. Qui tutto è diventato un luccichio di oro, luci e decorazioni sacre. Attorno alla star ci sono il giovane compagno, il ballerino Ahlamalik Williams, e gli amici più vicini, ma soprattutto i figli al gran completo. Ma Madonna ha anche un altro motivo per celebrare: ha appena firmato un super contratto con Warner Music Group. Music: “Perception” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: --- Scopri la Puglia di Porto Rubino

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA