Madonna, i consigli per essere una brava mamma: «Sii felice con quello che hai»

di Redazione web

Come essere una buona mamma? Se non esiste - e si sa - una formula matematica, c'è però il buon senso. Ed anche la popstar americana, Madonna, nota per i suoi eccessi che sui social, dove spesso si esibisce in foto e post discutibili, quando deve parlare con il cuore, sembra essere molto saggia. Cinque i consigli che dispensa ai suoi followers, in quanto mamma: «Sorridi, sii felice, ascolta gli altri, parla con dolcezza, sii felici con quello che hai».

Ben Affleck, i problemi di alcolismo: «Mai dato la colpa a Jennifer Garner, ero solo infelice»

Mamma fiera

In una storia diffusa su Instagram, Madonna sfoggia un cartello con scritto, "House rules", regole della casa, in cui descrive l'atteggiamento da tenere per vivere e convivere al meglio. Madonna, che nella sua vita, ha collezionato mariti e fidanzati, è anche mamma di sei figli: due gemelli Estere e Stella, 10 anni, Mercy James, 17, David, 17, Rocco 22 anni e la più grande Lourdes, 26 anni.

Checco Zalone e quella volta con Giorgia Meloni in Puglia: «Fedez? E' una vittima». Poi la rivelazione: «Soffro d'ansia»

Lavoro più difficile

«Essere mamma è la battaglia più difficile, oggi ancora sto combattendo per capire come essere una madre e fare il mio lavoro» scrive la cantante che aggiunge «chiunque tu sia, avere bambini e crescerli è una forma d'arte. Nessuno ti dà il manuale. Devi imparare dagli errori, è una professione che richiede tempo ed è estenuanate perché non c'è mai riposo». L'aspetto che la rende più felice in quanto mamma, è vedere che ognuno dei suoi figli «abbia trovato la sua creatività. Sono fiera di loro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA