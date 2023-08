Madonna, il compleanno social: balli e candeline spente "insieme" ai fan

La regina del pop compie 65 anni, ma continua a essere un’icona del mondo della musica. E Madonna, da sempre seguitissima anche sui social, non poteva non celebrare il suo compleanno anche insieme ai suoi follower.

La star della muscia è diventata famosa sin dagli anni Ottanta per la voce, le esibizioni iconiche e i comportamenti trasgressivi. Innumerevoli i premi ricevuti e gli album, o i brani, di successo: in particolare ricordiamo Like a Virgin, La isla bonita, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up, 4 Minutes. E, negli anni, è sempre rimasta al passo con i tempi.

Madonna e il compleanno social

Madonna, ha cavalcato le generazioni restando sempre al passo con i tempi. E negli ultimi anni è stata protagonista anche sui social network con siparietti unici. Così, anche oggi, per il suo 65esimo compleanno, ha voluto festeggiare con un balletto e una festa in Portogallo.

