Madonna dopo il malore torna a ballare sui social: «Potermi muovere mi fa sentire fortunata» VIDEO

Madonna ha festeggiato i quarant'anni del suo album Lucky Star con un balletto su Instagram. L'artista, dopo il ricovero per infezione batterica che ha scatenato l'apprensione di milioni di fan in tutto il mondo, si è mostrata sorridente e solare sul social sul quale condivide un video con i suoi 19 milioni di follower ufficializzando il suo totale recupero fisico e mostrandosi in forma dopo la malattia.

«Poter muovere il mio corpo e ballare solo un po' mi fa sentire la stella più fortunata del mondo! Grazie a tutti i miei fan e amici! Devi essere anche la mia buona stella! E buon 40° compleanno al mio. Primo Album», così Madonna annuncia il suo ritorno social in cui si mostra fisicamente bene mentre balla e sorride in telecamera.

La gioia dei fan

In migliaia hanno commentato l'apparente forma fisica in salute della cantante. Tra i commenti anche Carla Bruni: «La regina è tornata. Felice di rivederti». E, ancora, Donatella Versace: «Stai benissimoo!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 15:33

