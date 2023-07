Madonna dopo il ricovero torna sui social: il suo messaggio ai fan (mentre abbraccia le rose)

di Redazione web

Madonna è tornata sui social dopo il ricovero per dare comunicazione apparente di stare bene, ma soprattutto per ringraziare i suoi fan per il supporto che le hanno dimostrato. La cantante ha pubblicato un post in cui abbraccia un immenso mazzo di rose e scrive un pensiero rivolto a chi le ha dimostrato affetto in questo difficile momento per la sua salute e per la sua carriera. Rimandate ancora a data da destinarsi, infatti, sono le date del suo tour.

Madonna, il testamento della popstar: così ​ha diviso il suo patrimonio da oltre 600 milioni di dollari

Madonna sta meglio, ma è già pronto il testamento: «Non vuole che i suoi parenti litighino»

Il messaggio ai fan

«Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo», ha scritto la star su Instagram. Dopo l'infezione, infatti, la cantante ha fatto il suo ritorno nelle scorse ore ringraziando tutti. In tantissimi i fan che l'hanno riempita d'affetto e le hanno dimostrato ulteriormente il bene che provano nei suoi confronti e quanto siano disposti a supportarla. Madonna, intanto, ha preparato il testamento e sul possibile ritorno sul palcoscenico, per il momento, tutto tace.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 07:58