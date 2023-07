Madonna "ritorna in vita" grazie ad una dose di Narcan (usato in caso di overdose)

di Redazione web

Madonna si sta riprendendo dal ricovero che le ha quasi tolto la vita, ma adesso per fortuna si trova nel suo appartamento di New York dove sta cercando di recuperare le forze. Nonostante la sua voglia di ritornare al più presto sul palco, i medici le hanno consigliato di posticipare il tour a data da destinarsi perché la ripresa sarà molto lento.

Gli amici della cantante stanno aggiornando i media sul suo stato di salute, ma c'è un dettaglio che è stato rivelato da poco che ha fatto preoccupare i fan.

«Madonna è debole e stanca, rischia di non poter più tornare a cantare»: l'indiscrezione choc

«Vi dico come sta Madonna»: lo svela l'amica storica Rosie O'Donnell su Instagram

Madonna e il ritorno in vita grazie a un farmaco

Le vicende della notte del 24 giugno in cui Madonna è stata ritrovata priva di coscienza nel suo hotel e ricoverata d'urgenza nell'ospedale di New York si fanno sempre più misteriose e le ultime voci hanno dichiarato che la cantante di "Material Girl" è stata "riportata in vita" grazie all'iniezione del Narcan, un farmaco molto pericoloso. Si tratta di un farmaco usato in caso di overdose, per calmare il soggetto dopo che questo ha assunto una doose eccessiva di droga.

I fan sono rimasti scioccati nell'apprendere la notizia, fino a qualche giorno fa era stata confermata la notizia del ricovero causato da un'infezione batterica, ma adesso l'ipotesi che la perdita dei sensi possa essere stato causato da altro si sta facendo avanti sui social.

La (mancata) risposta del portavoce di Madonna

Un testimone ha dichiarato a TMZ, sito di gossip americano, che «L'iniezione di Narcan è comunemente tenuta nei kit medici dei personaggi famosi, è considerata utile per aumentare la pressione sanguigna nella gestione dello shock settico, ovvero una condizione pericolosa per la vita che si verifica quando la pressione sanguigna scende a un livello pericolosamente basso». Il sito di gossip si è messo in contatto con il portavoce di Madonna, ma questo non ha voluto rispondere alle notizie.

