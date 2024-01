«Il fantasma di Lady Diana è venuto a casa mia, l'ho sentito dire due parole»: la rivelazione choc dell'ex maggiordomo reale Paul Burrell

di Redazione web

Lady Diana è rimasta viva nella memoria di tantissimi sudditi inglesi che, dopo quel tragico 31 agosto 1997, non l'hanno mai dimenticata. Così, ha fatto anche l'ex maggiordomo reale, Paul Burrell che è stato a servizio della principessa del Galles per molti anni e alla quale era davvero affezionato. In una recente intervista, l'amico di Lady D ha fatto sapere di sentire la sua presenza nella sua abitazione a Chester, Inghilterra: Diana vorrebbe comunicare con lui.

L'intervista di Paul Burrell

Paul Burrell ha partecipato al programma televisivo Celebrity Help! La mia casa è infestata perché pensa che Lady Diana gli abbia fatto visita. L'ex maggiordomo reale, come fa sapere il Mirror, vive nella casa di Chester da qualche anno e si è trasferito lì vent'anni dopo la morte della principessa nel tragico incidente di Parigi.

Stando a quando raccontato da Paul in trasmissione, lui e il compagno Graham Cooper avrebbero cominciato a sentire la voce della principessa che avrebbe pronunciato due parole precise: "Scusa" e "Francia" e a vedere ombre spettrali nelle stanze. Proprio per questo avrebbero chiamato alcuni esperti del paranormale per verificare se, effettivamente, all'interno della casa ci fosse qualche presenza.



Burrell ha spiegato: «Non capisco perché abbia detto "Francia", forse perché è morta lì e forse perché sono andato io in Francia per riportarla a casa. È stata la principessa a farmi conoscere il mondo del paranormale, lei credeva fortemente nella spiritualità. Medium, sensitivi, astrologi... posso affermarlo con certezza perché ne abbiamo parlato più volte insieme. Io la guardavo stupito e lei ridacchiava dicendomi "Non ci credi, vero?" e io rispondevo che semplicemente non ero sicuro. Quando hai amato qualcuno nella vita e io ho voluto molto bene a Diana, e questa persona se ne va, un pezzettino di lei rimane dentro di te. Penso che voglia comunicare con me, l'ho sentita davvero».

Le parole dell'ex maggiordomo

Inoltre, Paul Burrell ha aggiunto che Lady Diana non sarebbe stata l'unica a credere nel paranormale all'interno della Royal Family: «La nostra cara defunta regina Elisabetta II diceva sempre che c'erano fantasmi e diceva "Non vado mai a Allt-na-giubhsaich - Glassalt, il cottage sul lago a Balmoral - senza i corgi, perché i corgi percepiscono prima di me le presenze.

