Kate Middleton e i figli, tutte le confidenze: «La prima parola di Louis, la passione per i pony di Charlotte...»

Lunedì 16 Dicembre 2019, 16:52

Sulla “BBC” è andato in onda il programma una puntata di “A Berry Royal Christmas”, condotta dalla chef scrittrice Mary Betty, che ha visto la duchessa di Cambridgesvestire per un attimo le vesti reali e indossare quelli daraccontando alcuni aneddoti sui suoi figli George, Charlotte e LouisKate ha fatto sapere che una delle prime parole dette da Louis è stata proprio Mary, il nome della conduttrice: “Nella nostra cucina ci sono tutti i tuoi libri proprio alla sua altezza. Il tuo volto è su tutte le copertine. Probabilmente, se ti incontrasse saprebbe riconoscerti”.Dalla passione per la cucina del piccolo di casa la Middleton ha poi parlato di quella per i cavalli di Charlotte che, in vista delle feste, secondo indiscrezioni avrebbe chiesto per regalo proprio un pony.Infine il maggiore George, che sarebbe il meno scatenato dei tre: impegnato al terzo anno della Thomas's Battersea di Londra, si sta godendo le vacanze fino al 7 gennaio, giorno in cui riapriranno le scuole.